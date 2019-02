© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Genoa si prepara a riabbracciare Gianluca Lapadula. L'attaccante rossoblù è stato fermo per lungo tempo in un vero e proprio calvario, ma ora è pronto a mettersi a disposizione di Cesare Prandelli. Lo ha raccontato lui stesso su Instagram: "Dopo diverse settimane di stop dovute ad un problema alla schiena, posso finalmente dire con certezza che fra una quindicina di giorni tornerò ad allenarmi. Non è stato facile attraversare questo periodo, ma non è mai mancato il sostegno della mia famiglia, dello staff medico, della squadra e dei tifosi, e per questo vi ringrazio! Non vedo l’ora di tornare in campo ad aiutare i miei compagni, con lo stesso spirito di sempre...lottare e vincere".