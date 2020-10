Genoa, lo strano caso di Schone: più pagato in rosa ma escluso dalla lista

Il più pagato in rosa ma anche uno dei due a essere rimasto fuori dalla lista per il prossimo campionato di Serie A. Stiamo parlato di Lasse Schone al Genoa, escluso dalla rosa di Maran ma leader tra i contratti più onerosi del club di Preziosi. Il danese percepisce 1,5 milioni di euro netti a stagione, 100mila euro in più rispetto al secondo classificato Milan Badelj rilevato in estate a titolo definitivo dalla Lazio. Una situazione spiacevole sia per il club che per il centrocampista visto che da una parte l'ex Ajax sarà costretto a restare fuori dai giochi almeno fino a gennaio e dall'altra la società dovrà continuare a pagarlo nonostante non possa utilizzarlo in campo comunque per propria scelta.