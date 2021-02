Eredivisie, all'Heerenveen non basta Schone: ko 3-1 contro l'Alkmaar. Feyenoord a valanga

vedi letture

Si sono giocate oggi quattro gare valide per la 22esima giornata di Eredivisie. L’Alkmaar ha piegato per 3-1 l’Heerenveen, al quale non è bastato il gol all’esordio dell'ex Genoa Schone (momentaneo 1-1). Per i padroni di casa decisivi il gol di Stengs, il rigore di Koopmeiners e il tris di Gundmundsson. Per il Feyenoord tutto facile contro il Willem II: 5-0 il risultato finale, decisivi Toornstra, Linssen, Sinisterra, Berghuls su rigore e Kocku. L’Utrecht ha invece piegato per 3-1 il Vento grazie ai gol di Mahi (doppietta) e Ramselaar. Inutile il rigore di Giakoumakis nel finale. Infine 2-0 esterno del Twente sul campo del Vitesse, in gol Menig e Van Leeuwen.