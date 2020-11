Genoa, Maran: "Nel derby arrivate buone risposte, ora chiedo un'ulteriore crescita"

Alla vigilia del recupero contro il Torino, il tecnico rossoblu Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Genoa Channel:

Archiviato il derby cosa chiede alla sua squadra?

"Chiedo un'ulteriore crescita. La cosa bella che ha lasciato l'ultima partita è che ci ha visto crescere sotto tutti i punti di vista. Non ci si deve fermare e si devono creare ulteriormente i presupposti per vedere ancora crescita. Lavoriamo per questo e c'è la voglia di fare questo".

Nel derby ha schierato la difesa a quattro. Che risposte ha avuto e riproporrà questo sistema di gioco anche domani?

"Sicuramente le risposte sono state positive. Credo che il sistema di gioco vada preso con le pinze perchè poi le interpretazioni che diamo ai numeri sono sempre abbastanza relative. Nella dinamica della partita incontriamo sempre situazioni diverse e non ci sono numeri fissi. Il segreto sta nell'iterpretazione che dobbiamo dare lavorando sugli stessi concetti che devono essere i nostri a prescindere dai numeri. Volevo che fossimo più propositivi e che ci fosse più aggressività e queste cose ci sono state ma ci possono essere in qualsiasi altro sistema di gioco".

Avrebbe preferito giocare la partita quando era stata programmata o domani?

"Sono abbastanza fatalista. Arriva ora e va bene ora. Non è che ci deve essere una preferenza. In quel momento stavamo vivendo una situazione allucinante ed è andata così. E' stata messa in calendario per domani, siamo ancora al lavoro per trovare la condizione ma a me non piace fare la squadra che si lamenta ma guardare con fiducia alla partita che viene".

E' possibile che recuperiate qualche calciatore assente domenica?

"Non credo che riusciremo a recuperare qualche altro giocatore. Il fatto che già siamo la seconda squadra che ha utilizzato più giocatore durante il campionato la dice lunga su quanto abbiamo dovuto attingere per fare questo inizio di campionato, In queste due partite dobbiamo ancora stringere i denti e cercare di tirare fuori le massime energie da parte di tutti perchè poi ci auguriamo che le cose possano andare meglio".