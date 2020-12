Genoa, Maran: "Peccato, tre punti svaniti nel momento migliore. Un minuto e venti dopo la fine"

Rolando Maran, allenatore del Genoa, commenta così a Sky Sport il pareggio in casa della Fiorentina: "La vittoria in una partita così complicata sarebbe stata straordinaria, e resta l'amarezza perché hai avuto l'occasione per chiuderla e perché la vedi svanire un minuto e venti dopo il recupero... Sappiamo che c'è da fare qualcosa in più, negli episodi non siamo aiutati dalla buona sorte. Abbiamo visto svanire il successo nel momento in cui andavamo meglio, visto che abbiamo finito in crescendo. Per il resto eravamo in controllo, e dispiace perché al di là dei punti avevamo bisogno di una soddisfazione che con l'atteggiamento siamo andati a cercare. Forse anche troppo generosi: nel finale i due centrali sono andati a scontrarsi perché tutti e due sono andati sul pallone. Il momento impone lucidità e nessun errore".

Pjaca può farvi fare il salto di qualità?

"Assolutamente. Dopo essere stato positivo si è fatto anche male, ed è in un momento comunque di ottima condizione. Anche Destro, al di là del gol sbagliato, è entrato bene. Ci serve questo piglio".

Cosa si porta a casa?

"Molto. Intanto la compattezza che avevamo un po' perso, e il rendere difficili le partite degli altri, anche se noi non concediamo mai tanto agli altri. Ci vuole però l'equilibrio per fare le due fasi con la stessa intensità di gioco e uomini. Una prestazione sulla quale costruire, vincendo potevamo farlo ancora meglio, ma oggi c'era lo spirito che ci voleva".

Pjaca più adatto come seconda punta di Shomurodov-Scamacca?

"Ho chiesto alle punte di stare più vicine e strette, se stanno lontani non riescono a fare reparto. Marko è entrato bene, e ha nelle corde certe situazioni: in settimana l'avevo provato esterno e può giocare anche lì per la gamba che ha. Deve ritrovare il campo e la giusta condizione".

Le cose sono più difficili senza l'organico?

"Non vorrei lamentarmi ma abbiamo avuto diciotto casi Covid. Ho visto per la prima volta la squadra al completo due settimane fa, per dirvi: è un nuovo inizio, e questa applicazione nel far le cose è proprio perché si è consapevoli che serve una strada diversa".