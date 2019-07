Genoa, mercato in fermento: oggi Barreca, ieri Zapata e Gumus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scusate il ritardo, verrebbe da dire. Il Genoa si appresta a piazzare un colpo importante per la corsia di sinistra ingaggiando dal Monaco Antonio Barreca. Elemento di assoluto valore, classe 1995, che sarà molto utile ad Aurelio Andreazzoli per la prossima stagione. Una pedina di qualità e con gamba che va a riempire lo slot a sinistra lasciato libero da Diego Laxalt e colmato a fatica l’anno scorso da Mimmo Criscito, più a suo agio come terzo di difesa che come quinto di centrocampo, e da Lazovic, destro naturale adatto sulla mancina e attualmente svincolato. Un pallino del presidente Preziosi che è stato accostato ai rossoblu proprio nel mercato invernale di gennaio scorso ma poi le dinamiche lo hanno portato al Newcastle di Rafa Benitez. Ora la possibilità di ritornare in Serie A, con la maglia del Grifone.

Oggi arriva Barreca, ufficiali Zapata e Gumus - Barreca sarà a Genova nella mattinata di oggi per sostenere le visite mediche di rito, dopo di che sarà pronto a mettere la propria firma sul contratto che lo legherà al Genoa. Il difensore arriverà all’ombra della Lanterna con la formula del prestito e andrà a rinforzare un pacchetto arretrato che ha visto ieri l’annuncio ufficiale dell’ingaggio dello svincolato Cristian Zapata. Il mercato rossoblu non si è fermato solo alle operazioni effettuate in difesa. Nel reparto offensivo è stato reso noto l’acquisto di Sinan Gumus. Attaccante tedesco naturalizzato turco, arriva a parametro zero dopo l’esperienza trascorsa al Galatasaray dove ha totalizzato 33 reti in 116 presenze con la maglia giallorossa. Il nuovo Genoa sta prendendo forma.