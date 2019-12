Genoa, Motta: "L'esclusione di Schone? Non mando segnali a nessuno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fuori Schone, ancora una volta, ma Thiago Motta non si scompone. "Non devo dare segnali a nessuno. Noi abbiamo una rosa ampia con giocatori di qualità e per stasera ho scelto i giocatori di cui avevo bisogno. Non devo mandare segnali a nessuno. Schone è un giocatore importante per noi ma ci sono altri esclusi. I più importanti sono quelli che sono scesi in campo, che sono venuti in panchina e chi è venuto in tribuna", le parole al riguardo del tecnico dei rossoblù, in conferenza stampa.