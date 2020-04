Genoa, Nicola: "Non sono preoccupato e penso che il lavoro verrà ripreso come si deve"

"E' un momento particolare che cerco di vivere in maniera molto positiva, per quello che è il mio spirito". Parola di Davide Nicola. Il tecnico rossoblu è intervenuto questa sera via Skype su "We Are Genoa", trasmissione in onda su Telenord: "A me come a tutti gli italiani dispiace non poter avere soprattutto la normalità, l'essere sul campo d’allenamento o in panchina. Però è anche importante farsi trovare pronti e adattarsi a qualsiasi situazione perché non possiamo fare diversamente. A noi il compito di scegliere se lamentarci tutto il giorno oppure rendere produttivo questo momento. Ciò che mi dispiace è che non mi immaginavo che questo stop si protraesse così a lungo. La ripresa? Inizialmente ci vorrà un po' per ritrovare meccanismi e fluidità ma è anche vero che varrà per tutti e che non si ripartirà proprio da zero. I ragazzi ormai li conosco e loro conoscono me. Lo scopo è rendere produttivo il tempo e rimetterci in carreggiata. Non sono preoccupato e penso che il lavoro verrà ripreso come si deve. In questo periodo abbiamo tenuto i rapporti e i contatti grazie a video individuali dei miei collaboratori, il team manager, il direttore e tutto lo staff che lavora dietro al Genoa. Ognuno si è fatto carico di un pezzettino per ridurre questa distanza. Importante sarà capire quando riprenderemo".