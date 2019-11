Genoa, non solo Tankovic: i rossoblu pensano anche a Ben Arfa

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Non solo Muamer Tankovic nel mirino del Genoa, che cerca rinforzi in attacco dopo l’infortunio di Christian Kouamé. Come riportato da Sky Sport, i rossoblu si stanno interessando anche al mercato degli svincolati. Tra i giocatori liberi al momento ci sarebbe Hatem Ben Arfa, svincolato dopo l’esperienza al Rennes. Già in passato il Genoa ci aveva pensato, adesso l’antica fiamma potrebbe riaccendersi.