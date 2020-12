Genoa, oggi arriva Vavro. A centrocampo obiettivi Krunic e Toueré

Il primo rinforzo per il genoa è in difesa, che oggi aspetta l'arrivo di Denis Vavro dalla Lazio. Lo slovacco arriverà in rossoblù in prestito. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il club di preziosi prepara altre mosse per rinforzare tutti i reparti: a centrocampo piace Abdoulaye Toueré, gigante di quasi 190 centimetri del Nantes. L'altro nome è quello di Rade Krunic del Milan.