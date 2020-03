Genoa, Pandev: "Ci serve il pubblico, ci serve un po' di felicità"

Intervistato al termine del successo sul Milan, l’attaccante Goran Pandev ha commentato così il match vinto anche grazie ad un suo gol: “È una vittoria importante, in un momento particolare. Giocare senza pubblico non è facile, mister Nicola ha tenuto alta la tensione e siamo riusciti a vincere meritatamente contro una grande squadra".

Come avete vissute le ore di immediata vigilia?

"Come ho detto prima non era un momento facile ma noi pensavamo solo al campo, non è compito nostro decidere se giocare o meno".

Esiste nella tua testa l'idea che il campionato possa fermarsi?

"Non è compito nostro, ci sono persone che devono decidere, noi dobbiamo solo stare uniti, questo è un momento molto delicato. Ci serve la gente, ci serve un po' di felicità".