© foto di Insidefoto/Image Sport

Christian Kouame è tornato al gol nell'ultima giornata di campionato e ha riacceso l'interesse dei grandi club. Sull'attaccante ivoriano, oltre al Bologna, ci sono anche Borussia Dortmund e Valencia, ma il Genoa non ha intenzione di cederlo proprio nei giorni finali del mercato. Anzi, secondo Tuttosport, il presidente Preziosi ha in canna un altro colpo per rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Andreazzoli.