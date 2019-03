© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il laterale del Genoa Pedro Pereira ha analizzato così la clamorosa vittoria di oggi con la Juve ai canali ufficiali rossoblù: "Altre volte era andata male e non eravamo riusciti a dare seguito alle intenzioni. Oggi, no. Siamo stati capaci di concretizzare. È stato bello condividere questa grande gioia alla fine con i nostri tifosi. Mister Prandelli è un tecnico che ti fa sentire la propria fiducia e ti invoglia a farti trovare pronto, considerando sia chi gioca sia quelli che vengono utilizzati meno. Ha una parola per tutti. Siamo l’unica squadra che ha conquistato quattro punti con la Juventus. Che aggiungere? Buona serata a tutti…".