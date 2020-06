Genoa, Pinamonti: "Inter? Penso a finire al meglio il campionato, poi si vedrà"

Contro la Juventus Andrea Pinamonti ha trovato il secondo gol consecutivo in campionato. Una rete ininfluente ai fini del risultato, ma che trasmette comunque fiducia per il prosieguo del campionato del centravanti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale: "È un'emozione forte tornare a segnare - le sue parole - che fa sempre bene, nonostante il risultato. Ma quando giochi contro questa squadra metti in preventivo che puoi non fare punti. Quindi porto a casa questo gol, sperando di farne altri".

Quanto è complicato avere così tanta concorrenza davanti?

"Avere una rosa ampia è un vantaggio, considerando il calendario fitto. Ci stiamo allenando bene, poi decide il mister. Ma ci siamo fatti trovare tutti pronti, e questo sarà importante per il prosieguo".

Con chi ti trovi meglio in attacco? Che spinta ti dà questo gol?

"Siamo tutti grandi giocatori, quindi con chiunque mi trovi non c'è alcun problema. Io mi sento prettamente una prima punta. Segnare alla Juve è una grande emozione, giochi contro grandi campioni. È un gol che mi dà fiducia, spero di dare il mio contributo per centrare la salvezza".

Vuoi riconquistare la maglia dell'Inter?

"Sembra una risposta scontata, ma penso a finire al meglio il campionato. Poi dipenderà da me, da come giocherò in questo finale. Si tireranno le somme e si deciderà insieme al mio agente a fine stagione".

Mancini fa bene a tenerti in considerazione?

"Se fa bene non lo so, farò di tutto per non deludere le sue attese. Non lo vedo da molto tempo e non ho più avuto modo di sentirlo".

Tra il tuo gol e quello di Belotti qual è il più difficile?

"Sono simili, purtroppo il mio non è servito a far punti".