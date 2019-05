Genoa, Prandelli aspetta il Cagliari: "Massima attenzione su Pavoletti"

"La difficoltà è la frenesia. Questa è una gara difficile contro una squadra salva, organizzata e che sa giocare. Servirà attenzione ed equilibrio ma grande determinazione". In conferenza stampa in vista della gara contro il Cagliari, Cesare Prandelli parla anche delle difficoltà a cui potrebbe andare in contro il suo Genoa.

Quanto sarà importante l’apporto di giocatori esperti come Pandev? "Questa settimana ho parlato molto chiaro ai ragazzi: ho detto che fino all’ultimo avrò dei dubbi perché tutti mi hanno dimostrato di essere titolari. Pandev dal punto di vista tecnico è una garanzia. Al di là di Goran ci sono altri giocatori in ballottaggio".

Di fronte ci sarà Pavoletti: "Lo conosciamo. Ha grande abilità sul gioco di testa e dovremo avere la massima attenzione su di lui".

