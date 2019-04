Genoa, Prandelli: "Mai temuti gli esoneri, temi da affrontare a giugno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza a due giorni dalla gara di campionato contro la SPAL. Al mister del grifone è stato chiesto se s'è sentito in bilico dopo gli ultimi risultati, queste le parole dell'ex ct della Nazionale: "Non ho mai avuto paura degli esoneri. La cosa un po' strana, ma sono argomenti che affronteremo a fine campionato, è che si vengono a sapere dopo di voi (rivolgendosi ai giornalisti presenti, ndr). E queste sono strane", ha detto.