© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver faticosamente conquistato la salvezza all'ultima giornata, il Genoa pensa alla prossima stagione, dove ci sarà molto lavoro da fare per evitare di incappare negli stessi errori commessi nell'ultimo anno. Come riporta Sky Sport, ci sarà un confronto tra il presidente Preziosi e Cesare Prandelli, che non dovrebbe restare sulla panchina rossoblù, nonostante le parole di Perinetti che ha parlato di rinnovo automatico. Per la sua sostituzione, Preziosi sta pensando a Leonardo Semplici.