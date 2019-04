Genoa, Prandelli: "Sarò incazzato fino al prossimo derby"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, in conferenza stampa ha parlato anche dei riflessi post derby, perso contro la Sampdoria. "Ho provato cosa vuol dire derby e, lo posso dire in maniera sincera, che sarò incazzato fino al prossimo derby. Quello che ho detto ai ragazzi è di guardare avanti, dobbiamo avere la lucidità per affrontare una squadra molto temibile".