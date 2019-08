Nella sua intervista rilasciata nel pomeriggio a margine della ripresa della preparazione del Genoa al Signorini, il presidente del Grifone, Enrico Preziosi, ha parlato anche del futuro di Cristian Kouame: "Per Andreazzoli è incedibile, me lo ha ripetuto anche poco fa. Non è in vendita, a meno che non arrivi qualcuno con 100 milioni. È intoccabile e per questo lo vogliamo trattenere".