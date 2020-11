Genoa, Preziosi preoccupato e Maran al bivio: rilancio o ribaltone in vista

vedi letture

Preziosi è molto preoccupato dopo la terza sconfitta consecutiva del suo Genoa, questa volta arrivata in uno scontro diretto contro l'Udinese al Friuli. Il tecnico Maran è chiamato a dare uan scossa nelle prossime due sfide, ovvero quella di Coppa Italia contro la Sampdoria per un derby ad alta tensione e quella contro il Parma in campionato nel prossimo weekend. Rilancio o nuovi ribaltoni, con il Grifone è difficile che ci siano vie di mezzo, anche perché sono i vecchi campionati ad insegnare questa politica societaria che difficilmente pazienta con gli allenatori davanti a risultati che non arrivano. A riportarlo è Il Secolo XIX.