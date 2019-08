Genoa, qualità e quantità: ma manca un po' di esperienza in attacco

© foto di PhotoViews

Una stagione da dimenticare. Il Genoa riparte in questa nuova stagione con un obiettivo principale, quello di cancellare completamente il diciassettesimo posto dello scorso anno. Il Grifone vuole assolutamente tornare in alto e fare meglio rispetto alle ultime stagioni, dove ci sono state moltissime incertezze. Sul mercato i rossoblù si sono mossi bene, ma fino al 2 settembre ci potrebbero essere alcuni innesti per poter migliorare ancor di più la rosa. Numericamente non ci sono problemi, forse manca un po' di esperienza in attacco.

Il colpo Schone - Sicuramente l'acquisto di Lasse Schone dall'Ajax ha regalato moltissima qualità e tanta esperienza in cabina di regia. Un acquisto inaspettato che però porterà inevitabilmente alla cessione di alcuni elementi in mediana: Hiljemark e Sandro potrebbero lasciare la squadra, di sicuro a centrocampo c'è un po' di affollamento. Bisognerà capire il modulo che verrà utilizzato, con un eventuale 3-4-1-2 ci sono moltissimi elementi di qualità da poter sfruttare al meglio.

Attacco giovane, ma inesperto - In difesa non ci sono problemi, così come in attacco: Sanabria, Kouamé, Favilli e Pinamonti possono fare bene, anche se manca un po' di esperienza. In un campionato complesso come quello italiano bisogna sempre avere qualcuno che abbia un buon quantitativo di partite sulle spalle, anche per poter risolvere le situazioni più complesse. Al momento non ci sono nomi in agenda, ma se arriverà qualche occasione la dirigenza potrebbe regalare un giocatore d'esperienza al nuovo tecnico rossoblù.