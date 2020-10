Genoa, Radovanovic: "Il pareggio con l'Hellas sa di vittoria. Lo dedichiamo ai compagni positivi"

Il Genoa ieri ha pareggiato in casa dell'Hellas. Un punto prezioso, che fa morale in un momento molto delicato e in piena emergenza. Lo sottolinea il centrocampista dei liguri, Ivan Radovanovic, ai microfoni di Genoa Channel: "Questo pareggio è come una vittoria. Con tutte le difficoltà che abbiamo avuto ce lo siamo meritato. I ragazzi della Primavera hanno risposto benissimo. Dedico il pari ai compagni che sono a casa e stanno soffrendo con noi, e che sono purtroppo ancora positivi al Covid. Io penso di aver risposto bene. Il futuro? Chiedo la salute per tutti noi, visto abbiamo bisogno di tutti i compagni, ci sono tante partite ravvicinate"