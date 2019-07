Genoa, rifiutata prima offerta per Mesa. Distanza su cifre e formula

© foto di J.M.Colomo

Il Mundo Deportivo fa il punto sull'interesse del Genoa per Roque Mesa, centrocampista di proprietà del Siviglia. Il quotidiano iberico spiega come Mesa sia una precisa richiesta del tecnico Andreazzoli, ma pure come la prima offerta del Genoa da 4 milioni di euro sia stata rispedita al mittente. La società di Preziosi avrebbe cambiato formula, arrivando a chiedere al Siviglia il prestito con diritto di riscatto. Idea che per il momento non piace agli andalusi che per lasciar partire il giocatore in prestito vorrebbero almeno l'obbligo di riscatto.