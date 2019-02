Genoa, sette acquisti più uno. Piatek ceduto per 38 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tanto movimento per il Genoa, con il caso principe di questo calciomercato, cioè il trasferimento di Piatek al Milan. Con i 35 milioni - più tre - arrivati dal polacco Preziosi si è sbizzarrito, andando a prendere Sanabria dal Betis Siviglia e Lerager dal Bordeaux, più Radovanovic e Sturaro per puntellare un centrocampo che rischia di essere rivoluzionato. Pezzella sulla sinistra è un buon rattoppo, Jandrei si giocherà il posto con Radu (che dovrebbe tornare all'Inter). A luglio arriverà Zennaro, dal Venezia, un investimento soprattutto in prospettiva. Via anche Romulo nelle ultime ore di mercato: pur essendo un jolly era impossibile rifiutargli la possibilità di giocare alla Lazio.

ACQUISTI: Jandrei, Pezzella, Sanabria, Sturaro, Radovanovic, Lerager, Jagiello. Da luglio: Zennaro.

CESSIONI: Piatek, Spolli, Omeonga, Romulo, Nunes.

Formazione (4-4-2)

Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Pereira, STURARO, LERAGER, Lazovic; SANABRIA, Kouamé.