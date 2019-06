© foto di Federico De Luca

Come sempre, il mercato del Genoa si sviluppa sui tanti giovani talenti che i rossoblù stanno seguendo tra Europa e Sudamerica: secondo Il Secolo XIX, Preziosi insiste per avere il nuovo Romero del Belgrano. Il 17enne Bruno Amione, per il quale gli argentini fanno però resistenza. Dall'Inter può tornare Eddy Salcedo, in prestito biennale, ma non c'è ancora una decisione definitiva sul giovane attaccante.