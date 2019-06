Genoa, sinergia con l'Inter per De La Vega: sul piatto 10 milioni di euro

Potrebbe a breve sbarcare in Europa l'argentino Pedro De La Vega, attaccante classe 2001 del Lanus protagonista con la maglia della Seleccion agli ultimi Mondiali Under 20 giocati in Polonia. Secondo Sky, il Genoa ha offerto 10 milioni di euro, puntando a fare l’affare in sinergia con l'Inter, che segue il ragazzo da tempo.