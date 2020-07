Genoa-SPAL 2-0, le pagelle: Pandev sempreverde. Bonifazi-Reca da incubo

Genoa-SPAL 2-0 (24' Pandev, 54' Schone)

GENOA

Perin 6 - Nel primo tempo non corre rischi e anche nella ripresa è uno spettatore. Partita senza stress per il portiere rossoblù.

Biraschi 6,5 - Partita da capitano. Attento in fase difensiva e attivo anche in avanti. Ci mette tutto quello che ha.

Goldaniga 6 - Petagna e Floccari non sono in giornata ma il merito è anche suo, che gestisce al meglio le sortite offensive dell'attacco della SPAL. Pomeriggio tutto sommato tranquillo, con i compagni che lo cercano spesso sulle palle inattive.

Zapata 6 - Come il suo compagno di reparto non va praticamente mai in difficoltà. Il suo pomeriggio non è stato certo complicato come altre volte: la salvezza del Genoa deve passare però anche dalla fase difensiva e oggi a Marassi tutto è andato alla perfezione.

Masiello 6 - A inizio gara soffre un po' la rapidità di Strefezza ma una volta prese le misure non va più in difficoltà.

Cassata 6 - Bravissimo a guadagnarsi il rigore poi fallito da Iago Falque. Si batte per tutta la partita, fino a quando resta in campo. (Dal 60' Barreca 6 - Prova a farsi vedere in fase offensiva. Quando entra in campo il risultato è di fatto già acquisito).

Schone 7 - Cerca di dare geometria alla manovra del Genoa ma non è lucido come vorrebbe. Al 54' trova però il gol del 2-0 con un vero e proprio gioiello su calcio di punizione. Per poco non trova la doppietta all'85'.

Behrami 6 - Tanta corsa e sacrificio da parte dello svizzero che aiuta molto in fase difensiva. (Dal 74' Lerager SV).

Iago Falque 5,5 - Ha il merito di fornire l'assist a Pandev per il gol dell'1-0. Al 37' si fa però ipnotizzare da Letica e fallisce il rigore del possibile 2-0. A parte il penalty fallito gioca comunque una buona partita.

Pandev 7,5 - Ancora una volta in gol, l'età non conta davvero per il macedone. Splendido il diagonale con il quale ha battuto Letica al 24'. (Dal 73' Sanabria 6 - Ci prova da lontanissimo all'80' e per poco non ci riesce. Fornisce poi un ottimo assist a Schone cinque minuti più tardi, che il danese però non trasforma).

Pinamonti 6,5 - Sua la sponda aerea che dà il là all'azione del vantaggio del Genoa. Cerca anche la gloria personale e per poco non la trova dopo 10' della ripresa, con un sinistro che finisce di pochissimo a lato. (Dal 90' Destro SV).

Nicola 6,5 - La scelta del tridente "pesante" paga subito, visto che in occasione del gol dell'1-0 Pinamonti, Iago e Pandev costruiscono l'azione del vantaggio.

SPAL

Letica 7 - Non può niente sul diagonale di Pandev che sblocca la gara, mentre al 37' è bravissimo a ipnotizzare Iago Falque dal dischetto e a impedire la rete del 2-0.

Cionek 6 - Probabilmente il migliore della retroguardia della SPAL. Ha cambiato spesso ruolo in questa stagione, difficoltà in più per lui, ma a Marassi non ha demeritato, nonostante il risultato negativo.

Vicari 6 - Non commette errori da matita blu e tutto sommato la sua prestazione è sufficiente, visto che non entra in maniera negativa nei momenti club della partita.

Bonifazi 5 - Si fa sorprendere e infilare in occasione del gol del vantaggio del Genoa. Per il resto è uno dei peggiori, con la sua involuzione che continua. Serve un cambio di marcia per tornare a essere quel centrale voluto da molti club.

Reca 5 - Ingenuità che poteva costare carissimo alla SPAL al 37', per il fallo da rigore su Cassata. Fortuna sua che Iago Falque non ha poi realizzato dagli 11 metri. Pomeriggio da dimenticare il più in fretta possibile per l'esterno.

Strefezza 5,5 - Cerca di darsi da fare sulla corsia di destra e non sempre Masiello riesce a limitarlo. Di Biagio lo toglie a inizio ripresa, senza che possa dire la sua fino alla fine. (Dal 58' D'Alessandro 5,5 - Prova a dare la scossa ma non riesce a incidere mai).

Dabo 5,5 - Fatica tantissimo contro il centrocampo dinamico del Genoa. (Dal 71' Sala 6).

Missiroli 6 - Il migliore nella mediana della SPAL, ma probabilmente più che di meriti suoi dovremmo parlare di demeriti dei suoi compagni.

Tunjov 5,5 - Prima gara da titolare in Serie A, alla sua quinta presenza. Non è certo un momento facile per giocare con la maglia biancazzurra. (Dal 58' Valdifiori 5,5 - Il suo ingresso in campo non cambia la storia della partita).

Floccari 5 - Finisce nel tabellino solo per il cartellino giallo rimediato nel secondo tempo. La sua esperienza oggi non è servita a niente e la sua prestazione è stata insufficiente. (Dal 70' Cerri SV).

Petagna 5 - Zero occasioni da gol, zero volte pericoloso dalle parti di Perin. Per Di Biagio e i suoi compagni è lecito aspettarsi di più da lui. Pomeriggio no per il prossimo attaccante del Napoli.

DI Biagio 5,5 - La sua squadra è senza identità. Tutti pensano probabilmente alla prossima stagione.