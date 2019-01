Genoa, Sturaro a titolo definitivo: alla Juventus 18 milioni di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È iniziato il countdown per rivedere Stefano Sturaro con la maglia del Genoa. È stata decisiva la volontà del ragazzo, firmerà un contratto della durata di 4 anni e mezzo. Secondo quanto riportato da Tuttojuve.com, la Juventus lo cederà per la cifra di 18 milioni di euro a titolo definitivo. Per il momento non è chiaro se ci sarà una possibilità di riacquisto da parte dei bianconeri: il club di Preziosi vorrebbe, nell'eventualità, avere la priorità di cederlo liberamente.