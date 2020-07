Genoa, Sturaro: "Daremo tutto, sfida importante ma non ancora decisiva"

Stefano Sturaro, centrocampista del Genoa, ai microfoni di Sky Sport ha presentato così la partita di questo pomeriggio (alle ore 19.30) contro il Lecce: "Abbiamo preparato la sfida con la massima concentrazione, cercando i punti deboli di un avversario in salute. Dovremo dare tutto in campo, sarà una partita importante ma non decisiva. In quattro giorni rischiamo di giocarci la Serie A come no, in questo periodo tutto può succedere".