Suggestione argentina per il centrocampo del Genoa. Come riporta Tuttosport, i rossoblù starebbero infatti provando a portare in Serie A il classe 1993 Matias Kranevitter. Attualmente in forza allo Zenit San Pietroburgo, l'ex River Plate, Atletico Madrid e Siviglia non è certo un nome nuovo per il mercato italiano.