© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ultima idea per il mercato del Bologna si chiama Matias Kranevitter. L'argentino con passaporto italiano è un nome che piace molto al club emiliano che non ha fatto passi ufficiali ma, spiega La Gazzetta dello Sport, valuta il giocatore dello Zenit San Pietroburgo nel casting in mediana. Intoppo invece nella corsa a Gustavo Cuellar del Flamengo: per il giocatore l'Al Hilal in Arabia Saudita ha infatti offerto 8,5 milioni di euro.