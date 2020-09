Genoa, tentativo per Bruno Alves. Se lascerà il Parma sarà per il Portogallo

In un progetto rivolto ai giovani e all'abbassamento dell'età media come quello del Parma, il capitano crociato Bruno Alves, 39 primavere a novembre, potrebbe essere tra i sacrificati del mercato. Così l'edizione odierna de Il Secolo XIX, riporta di come il Genoa dell'ex direttore sportivo ducale Daniele Faggiano abbia fatto un tentativo per portare l'esperienza del difensore portoghese sotto l'ombra della Lanterna. Ma anche in casa rossoblu l'età media è già molto elevata e così l'idea è tramontata abbastanza rapidamente. Se Bruno Alves partirà lo farà alla volta del Portogallo, per avvicinarsi a casa e alla famiglia.