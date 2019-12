Genoa, Thiago Motta: "Schone ha tanta qualità. Può giocare ovunque"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Thiago Motta, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa affrontando anche l'argomento relativo alla posizione in campo di Schone: "Con la qualità che ha può giocare ovunque. E' un giocatore di grande livello e come sempre loro possono ricoprire tutti i ruoli".

