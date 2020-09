Genoa, trattativa avanzata per Bonifazi: il difensore è vicino al Grifone

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Genoa Faggiano sta trattando con la SPAL il cartellino di Kevin Bonifazi, considerato perfetto per completare la rosa di Maran in difesa. La trattativa è in fase avanzata, tanto che il giocatore sembra davvero vicino a lasciare il club ferrarese per raggiungere il Grifone.