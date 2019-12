Genoa, via chi ha trovato poco spazio: Sanabria e Gumus in uscita?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo entrate per il Genoa. Il mercato rossoblu ha già preso il via in attesa che le trattative inizino ufficialmente il prossimo gennaio. Sono diversi i giocatori che, impiegati poco nella stagione in corso, potrebbero lasciare il club. Fra i partenti potrebbe esserci Tony Sanabria. L'attaccante, che nelle ultime due uscite ufficiali ha giocato dall'inizio, potrebbe essere nella lista dei partenti. Si era ipotizzato un ritorno in Spagna oppure c'era anche stata l'ipotesi di un suo passaggio al Bologna in cambio dell'ex di turno Mattia Destro.

I possibili partenti - Non solo Sanabria potrebbe essere in uscita. Marchetti e Jandrei, riserve di Radu, hanno richieste dal campionato cadetto. L'estremo difensore ex Cagliari e Lazio sarebbe entrato nel mirino di Empoli e Salernitana mentre per quanto riguarda il brasiliano ci sarebbe stato un interesse da parte del Cosenza. El Yamiq potrebbe andare nuovamente in Serie B per trovare minutaggio come fatto la scorsa stagione mentre anche Sinan Gumus, impiegato pochissimo nella prima parte di stagione, potrebbe lasciare Genova.

Radu resta - Il nome di Mattia Perin avrebbe spinto lontano da Genova Andrei Radu. Il portiere rumeno si è distinto per le sue parate nel corso della stagione e si era ipotizzato un'eventuale partenza. A mettere ordine ci ha pensato il suo procuratore Oscar Damiani ai taccuini di Fcinternews.it: "Sinceramente non mi risulta questa cosa. Il ragazzo sta giocando titolare e facendo bene al Genoa. Non avrebbe tanto senso spostarlo a gennaio. Rimarrà in Liguria".