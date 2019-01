© foto di Federico Gaetano

Juventus e Genoa lavorano su un asse di mercato ormai consolidato. Non solo Sturaro e Romero, al centro dei dialoghi fra i due club: secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i rossoblù potrebbero portare in Italia Szymon Zurkowski, centrocampista classe '97 dei polacchi del Gornik Zabrze, proprio in sinergia con i bianconeri.