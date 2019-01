Gervinho-Inglese sbancano Udine: il Parma vince 2-1

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Inglese e Gervinho fanno volare Parma: non basta il gol di Okaka

LE FORMAZIONI - L'Udinese mette subito nella mischia il nuovo acquisto Okaka, arrivato dal Watford, a prendere il posto di Pussetto. Fuori anche Mandragora e Barak, Fofana-Behrami cerniera di centrocampo. Il Parma sposta Gagliolo sulla sinistra, con le due frecce Biabiany-Gervinho a supportare Inglese.

FATTORE GERVINHO - I padroni di casa provano a fare la partita, mentre i gialloblù passano in vantaggio con un lampo dell'ivoriano. Ingenuo De Paul che lo sgambetta in area, Mazzoleni va al Var ed è impossibile non fischiare rigore: dagli undici metri Inglese spiazza completamente Musso, firmando lo 0-1 dopo 11 minuti. L'Udinese accusa il colpo ma prova a ripartire, con De Paul che spreca un contropiede, salvo poi inventare un bel passaggio che Larsen manda fuori da posizione invitante. Okaka prova a spezzare - e fare a botte con Bruno Alves - ma va lontano dalla porta, mentre De Paul si arrabbia a fine primo tempo per non avere inquadrato lo specchio.

BENTORNATO OKAKA - Dopo tre anni e mezzo l'ex di turno torna in Italia, trovando anche il gol. Azione da rugby, caparbia e un po' fortunata, perché il pallone gli ricapita sulla testa dopo una carambola fra Gagliolo e Inglese: a porta vuota firma l'1-1, dando il la a un buon periodo per i bianconeri, culminato da un palo di De Paul (da posizione defilata) e una bella parata di Sepe.

CONTROPIEDE FATALE - Il Parma non cambia il proprio modo di giocare, difendendo e affidandosi alle ripartenze. Così, su un angolo per l'Udinese, Stulac anticipa D'Alessandro e manda Gervinho in campo aperto contro Opoku: l'ivoriano è più veloce, salta Musso come farebbe in Pes e deposita la palla in porta.

ANCHE LA SFORTUNA - Così nell'unico momento di distrazione, l'Udinese subisce l'1-2, ma ancora De Paul - vero deus ex machina dei friulani - sfodera un destro dal limite destinato all'angolino, con Sepe che si distende e manda il pallone un'altra volta sul palo. Il tempo corre veloce, l'Udinese non si rende più pericoloso se non con qualche mischia. Va così agli annali la quinta vittoria fuori casa del Parma, che sale a quota 28.

Udinese-Parma 1-2

Marcatori: Inglese 11'. Okaka 50', Gervinho 68'.

Udinese (3-4-1-2)

Musso; Opoku, Nuytinck, Ekong; Larsen, Fofana, Behrami, D'Alessandro (dall'88' Balic); De Paul; Lasagna, Okaka (dal 74' Machis).

Parma (4-3-3)

Sepe; Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves, Gagliolo; Deiola (dal 73' Kucka), Stulac (dal 90' Scozzarella), Barillà; Gervinho (dall'88' Gazzola), Inglese, Biabiany.