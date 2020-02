© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prove di disgelo in casa Parma in merito al caso Gervinho, attaccante che dopo gli ultimi turbolenti giorni di calciomercato e la mancata cessione si sta allenando a parte a Collecchio.

Secondo il 'Corriere dello Sport', l'attaccante ivoriano ha già chiesto scusa a mister D'Aversa e potrebbe presto essere reintegrato, a patto che adesso chieda scusa ai compagni di squadra per gli allenamenti ai quali non ha preso parte negli ultimi giorni di gennaio senza alcuna autorizzazione.