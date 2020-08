Gestio Capital: "Fatta un'offerta per l'acquisto del Genoa. Creeremo valore a lungo termine"

In merito alla notizia sull'offerta formale per l'acquisizione del Genoa è arrivata una nota da parte di Gestio Capital, un family office con base a Londra fondato da Matteo Manfredi, e che coinvolge in quota minoritaria anche Aser Ventures, la holding sportiva di Radrizzani. Queste le brevi dichiarazioni: “Gestio Capital può confermare che è stata fatta un’offerta per l’acquisto del Genoa CFC. L'offerta mira a creare valore a lungo termine sia per il club che per la squadra.

Al momento non siamo in grado di entrare nello specifico di qualsiasi nostra proposta di investimento”.