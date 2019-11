Ghezzal: "Il razzismo è dappertutto. La soluzione non è fermare il gioco"

Fonte: Leggi l'intervista completa su Firenzeviola.it

Rachid Ghezzal, esterno offensivo della Fiorentina, nella lunga intervista rilasciata a Firenzeviola.it, ha parlato anche di un tema molto attuale nel calcio italiano come il razzismo, rivelando la sua idea per combatterlo all'interno dei nostri stadi ma anche di tutti gli stadi europei: "Sfortunatamente nel calcio il razzismo c'è da tempo, e dappertutto. L'ho sentito anche in Francia o in Inghilterra. Penso che dare importanza a quei quattro-cinque stupidi su 30mila persone non sia la giusta risposta. Bisognerebbe interdirgli lo stadio a vita, come già accade in Inghilterra. Non penso sia giusto fermare il gioco perché a rimetterci sono i giocatori e le brave persone".