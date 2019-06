Giampaolo si libera per il Milan. E Donnarumma mette like

© foto di Federico De Luca

Gianluigi Donnarumma e un like a una notizia di MilanNews in merito all'imminente arrivo al Milan di Marco Giampaolo. E' accaduto questa mattina, col portiere del club rossonero e della Nazionale che vede di buon occhio l'ormai certo sbarco a Milanello del tecnico della Sampdoria, che aspetta solo buone nuove dal suo procuratore Tullio Tinti per rescindere con la Sampdoria e avviare la sua nuova avventura calcistica.