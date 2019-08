Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Si continua a lavorare sull'asse Juventus-Manchester United. Prosegue dunque la trattativa a oltranza tra le parti per lo scambio Lukaku-Dybala.

L'accordo tra i bianconeri e l'attaccante belga che vuole lasciare i Red Devils c'è, invece è tra i club e lato Dybala che mancano alcuni dettagli da sistemare prima di poter chiudere (da quelli legati all'ingaggio, ai diritti di immagine a quelli più tecnici come il cambio di moneta e senza dimenticare che lo United nelle ultime ha definito anche l'operazione Maguire).

Inoltre, contestualmente allo scambio Dybala-Lukaku c'è anche la possibilità che lo United prenda Mandzukic dalla Juventus, ipotesi che può essere slegata dallo scambio tra l'argentino e l’attaccante belga. Quindi si ricomincierà a trattare in queste ore, soprattutto sul fronte Dybala-Manchester United; senza dimenticare che giovedì prossimo chiuderà il mercato in Premier League.

Per quanto riguarda l'operazione che coinvolge Cancelo e Danilo, il Manchester City deve decidere se accettare queste condizioni: la valutazione del portoghese sarebbe di 60 milioni, quella del brasiliano intorno ai 30. Oggi c'è stato un incontro a Torino tra Paratici e l'agente di Danilo ed è emerso che c'è ancora distanza sulle richieste d'ingaggio (l’esterno del City ha un contratto triennale a 5 milioni di euro, i bianconeri offrono un contratto più lungo ma con una cifra inferiore a stagione). Ci saranno nuovi contatti nelle prossime ore.

Con lo stesso agente si è parlato anche dell'ipotesi Juan Miranda, terzino sinistro del Barcellona classe 2000: dopo il 7 agosto la Juve offrirà 10 milioni più bonus ai blaugrana. Resta da capire nei prossimi giorni quale sarà la reazione del Barcellona. Infine, Moise Kean domattina partirà per Manchester, per poi sottoporsi alle visite mediche e firmare, tra domani pomeriggio e domenica mattina, il contratto con l'Everton.

Facundo Colidio si avvicina alla Premier League, sull'attaccante classe 2000 infatti è in forte pressing il Newcastle. Il club inglese dovrebbe dare risposta nelle prossime ore all'Inter se accettare o meno le condizioni poste dal club nerazzurro e, in caso di esito positivo, si procederebbe alla conclusione dell'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto e contro-opzione a favore dell'Inter. In corsa per Colidio resta al momento anche il Leeds, pronto ad inserirsi in caso di problemi.

E' arrivato l'ok per il trasferimento di Radja Nainggolan dall'Inter al Cagliari. Il belga dunque dalla prossima stagione tornerà in rossoblù. Il centrocampista domani e domenica si allenerà ad Assemini e per lunedì sono previste le visite mediche a Cagliari. Queste le parole di Nainggolan dopo una cena di saluti con gli ormai ex compagni dell'Inter: "Sono contento di tornare a casa. Ho fatto una scelta, un po' forzata, e cercherò di fare bene là. Ho altre priorità in questo momento. Ora mi metterò in gioco e dimostrerò tutto sul campo. Dimostrerò all'Inter cha ha sbagliato".

Prossimo colpo di mercato in entrata in arrivo per il Genoa. Si tratta di Kevin Agudelo, centrocampista classe '98 dall'Atletico Huila; e proprio il club colombiano, con un comunicato ufficiale, ha reso noto di aver dato l'ok per il viaggio del giocatore in Italia per sostenere le visite mediche con i rossoblù. Una volta superate, sarà poi ufficializzato anche il suo traferimento a titolo definitivo.

Capitolo Samp: Sala è sul mercato. Sul terzino destro potrebbe ritornarci il Parma che da tempo era interessato all'ex Verona.

In entrata: ritorno di fiamma per Kaique Rocha il difensore, classe 2001, del Santos che quasi un mese fa era stato a Genova per sostenere le visite mediche col club blucerchiato. Saltò tutto perché la Samp non trovò l'accordo economico con il club brasiliano. Kaique ha il contratto in scadenza nel febbraio 2020, per questo la Samp non è intenzionata a spendere una cifra elevata; il Santos chiede 3 milioni, ma sono considerati troppi. Trattativa però riaperta.

Per l'attacco Di Francesco vorrebbe invece un altro giocatore offensivo. Al momento si sta provando nel ruolo di esterno Gabbiadini che risponde bene e come suo vice l'ex allenatore della Roma vede Ramirez. Davanti i titolari sono Quagliarella e Caprari con Bonazzoli vice del capitano della Samp e Maroni dell'ex Pescara. Il nome nuovo per completare il reparto avanzato è quello di Ben Arfa, ma dalla Francia riportano di un inserimento clamoroso del Genoa per il francese in seguito ad un incontro dello stesso giocatore con la dirigenza rossoblù. Possibile derby di mercato alle porte.

Tornando agli obiettivi in entrata della Samp: resiste anche Kamano. No a Emiliano Rigoni per le richieste troppo elevate.

Al centro della difesa del Brescia che lotterà per la salvezza nella prossima Serie A ci sarà anche Giangiacomo Magnani. Dopo qualche settimana di trattativa, il classe '95 del Sassuolo si appresta ad unirsi alla squadra di Corini. Affare chiuso sulla base di un prestito secco.

In arrivo un nuovo rinforzo in difesa in casa Spal: Nenad Tomovic è a un passo. La società di Mattioli insiste anche per Mehdi Leris, anche lui di proprietà del Chievo: il centrocampista 21enne francese piace molto ma c'è da fare attenzione alla concorrenza della Sampdoria. Infine con la Sampdoria sono stati riavviati i contatti per aprire nuovamente l'idea di scambio Viviani-Capezzi, con quest'ultimo che raggiungerebbe la squadra di Semplici.

Il Torino ha ceduto in prestito Boyè al Reading. I granata inoltre hanno ripreso i contatti con il Cittadella per il portiere Paleari che dovrebbe ricoprire il ruolo di vide Sirigu. Verona: in mattinata Lazovic ha sostenuto le visite mediche.

Serie B: la Salernitana di Ventura piazza il colpo Jaroszynski, in arrivo dal Genoa dopo aver vestito la maglia del Chievo in Serie A nelle ultime due stagioni.

L'Ascoli invece stringe per assicurarsi le prestazioni di Filippo De Col, terzino destro dello Spezia. La trattativa è ben avviata e il futuro del classe '93 potrebbe presto essere nelle Marche. Ciano ha rinnovato con il Frosinone fino al 2024.

Il Chievo piazza un colpo molto giovane e in prospettiva. Si tratta di Giorgios Pavlides, mezzala destra classe 2003. Pavlides è anche nazionale cipriota Under17 ed aveva ricevuto anche altre offerte (da Eintracht, Schalke e Sporting Clube) ma alla fine ha scelto i i gialloblù. Il giovane ha firmato oggi e si aggregherà alla Primavera di Mandelli.

Ufficiale l'arrivo di Schiavi al Cosenza.

Dall'estero: Dani Alves torna in Brasile, al Sao Paulo. Malcom è un nuovo giocatore dello Zenit San Pietroburgo. Ufficiali gli arrivi di Pedro Neto e Bruno Jordao al Wolverhampton dalla Lazio. È fatta per Bojan al Montreal Impact. Trovato l’accordo tra il club canadese e l’attaccante spagnolo dello Stoke dopo l’incontro di oggi a Casteldebole tra il giocatore, Walter Sabatini e Joey Saputo. Altro colpo in sinergia tra il proprietario del Bologna e del Montreal Impact e Walter Sabatini. Dopo il finlandese Lappalainen ecco Bojan Krkic.