Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Mario Balotelli ha deciso: torna a casa, va al Brescia. Tutto fatto per l'approdo alla squadra della sua città. Fabio Paratici, in occasione dell'amichevole di Villar Perosa, ha ammesso che alcuni giocatori della Juventus saranno costretti a partire. L'Inter, invece, registra l'interesse del Nizza per Dalbert, nonostante resti in piedi la trattativa con la Fiorentina per lo scambio con Biraghi. La Roma, invece, ha ufficializzato il rinnovo di Zaniolo e aver impostato l'addio di Nzonzi.

La Lazio registra l'offensiva del Malga per l'operazione Jony a opera del presidente del club spagnolo. Il Bologna ha fatto un offerta per Gustavo del Corinthians, mentre la Fiorentina è attivissima in entrata. La Spal vede probabile l'addio di Gomis, l'Atalanta punta un altro colombiano per l'attacco (Martinez).

All'estero, positivo l'incontro in Iran per il futuro di Stramaccioni.