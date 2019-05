Gianluca Gaetano, il Napoli scopre il suo nuovo gioiello

La Giovane Italia vi porta alla scoperta dei nuovi talenti del calcio italiano, raccontandovi ogni giorno, alle 8:45, le storie dei giovani di casa nostra e dei club che scommettono su di loro

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli può già guardare al futuro, avendo messo al sicuro in tempi non sospetti un secondo posto in classifica che ha confermato il club di De Laurentiis nell’élite del campionato italiano. E allora una piovosa domenica di Ferrara può aver rappresentato una tappa importante per il Napoli che verrà, perché ha segnato il debutto in Serie A del talento più brillante del vivaio azzurro. Dopo l’esordio assoluto tra i professionisti, festeggiato negli ottavi di Coppa Italia contro il Sassuolo, per Gianluca Gaetano è arrivato il momento di assaggiare anche la massima serie. Una prima volta che nel capoluogo campano si augurano possa essere l’inizio di una nuova grande storia d’amore tra un giovane talento napoletano doc e la squadra della sua città.

Passaggio di consegne – L’ora del trequartista classe 2000 è scoccata giusto al novantesimo minuto della trasferta contro la Spal, indirizzata sul binario partenopeo dal gol siglato da Mario Rui appena due minuti prima. Gaetano ha preso il posto di Callejon, uno dei simboli del Napoli capace di guardare negli occhi la Juventus nelle ultime stagioni, per mettere nel curriculum i suoi primi quattro minuti nel campionato di Serie A. Un ideale passaggio di consegne quello ricevuto dall’esterno spagnolo, un testimone lasciato in dote ad un talento la cui stellina brilla ormai da qualche stagione nel vivaio del club azzurro. I numeri parlano chiaro, e raccontano di un’annata nella quale il fantasista è riuscito ad alzare ulteriormente l’asticella del suo rendimento: 16 gol nel campionato Primavera 1 (che lo piazzano al terzo posto della classifica marcatori), 5 centri in Youth League e il primato nel Ranking della categoria curato da La Giovane Italia. Se il Napoli di Baronio è vicino a centrale la salvezza nella massima categoria giovanile lo deve in buona parte alle giocate del suo trascinatore, che sta completando nel migliore dei modi la trafila nel vivaio prima del salto definitivo nel calcio dei grandi.

Lo manda Carletto – Gaetano sa essere un’arma ormai fuori categoria per il campionato Primavera, muovendosi da padrone nella terra tra centrocampo e attacco che è diventata il suo territorio di caccia preferito. Tecnica sopraffina, con un destro che canta abbinato a un sinistro quasi altrettanto raffinato che lo rendono a tutti gli effetti un ambidestro imprevedibile e quasi sempre letale quando si lancia in un dribbling dei suoi. Le leve lunghe gli consentono progressioni irresistibili col pallone tra i piedi, che ricordano il Kakà dei tempi del Milan, e il notevole salto di qualità compiuto sul piano psicologico gli ha permesso di compiere uno step decisivo verso l’esordio in prima squadra, facendo suo quello spirito di sacrificio che da qualche tempo a questa parte lo ha portato a mettersi al servizio dei compagni anche in fase di non possesso. Ancelotti lo ha scoperto nel ritiro estivo di Dimaro, rimanendo colpito dalle qualità del ragazzo, tanto da volerlo spesso con lui in allenamento, per poi concedergli i primi minuti nel calcio dei grandi. “Gianluca è un giocatore universale che ha grandi qualità e ottima prospettiva, e sta ricevendo i giusti premi per il rendimento espresso in Primavera e nelle occasioni in cui l’ho chiamato in prima squadra”, dice di lui il tecnico dei partenopei. Un’investitura non da poco, confermata dalla precoce firma del contratto da professionista (il più giovane della gestione De Laurentiis) fortemente voluta dal presidente per respingere gli assalti delle tante pretendenti che si sono messe sulle tracce del ragazzo. Dopo essersi goduto i primi minuti in Serie A, Gaetano può continuare lavorare per costruire un domani di altissimo livello. Magari attraverso un prestito col quale farsi le ossa, prima di tornare a Napoli per vivere una carriera da protagonista.