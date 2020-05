Gianpaolo Pozzo: "Assurdo pensare di ripartire il 13. Senza preparazione, infortuni assicurati"

"Abbiamo visto che in Bundesliga hanno avuto tanti infortuni muscolari, stravolgendo i ritmi della preparazione si hanno tanti rischi. Ed in Germania si gioca una volta alla settimana. In Italia invece dopo 15 giorni di preparazione giocheremo ogni tre giorni". Parole e pensieri di Gianpaolo Pozzo, patron dell'Udinese che quest'oggi ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli'. "Leggo che la totalità della Lega voleva iniziare il 13 giugno, ma è una cosa assurda, perché per essere pronti ci vuole almeno un mese. Iniziare senza una buona preparazione comprometterebbe il rendimento e si aumenterebbe il rischio infortuni. Si è fatta tanta confusione, vogliamo tutti riprendere, perché abbiamo un patrimonio giocatori che non gioca da tre mesi, adesso fanno solo qualche sgambatina. Spero che si possa iniziare a giocare, ma in sicurezza".