Giochi con le frontiere. Mercato stravolto in Europa: in Italia zero colpi da Asia e Nord America

Zito Luvumbo dal 1° de Agosto è senza dubbio alcuno l'acquisto più esotico dell'ultima strana estate del calcio italiano. Anche perché di fatto è l'unico da un continente che non sia Europa o dal Sudamerica. Nessuno dall'Asia, nessuno dall'Oceania, in un mondo globale ma sempre e forzatamente più ristretto. Solo un africano e dall'Angola, e quando è così significa che il pensiero è fortissimo e che la voglia di portarlo a Cagliari da parte di Tommaso Giulini e dei suoi uomini mercato è stata tanta. Tantissima. E' la prima volta nell'ultimo ventennio che la Serie A non accoglie giocatori se non da Europa e Sudamerica.

Colpa della Pandemia Senza dubbio alcuno. Perché anche la Premier League, da sempre attenta ai migliori talenti nei quattro angoli del mondo, in questa estate non ha portato nessuno a casa da Nord America, Africa, Asia e Oceania se non un rientro in rosa dal prestito come Josh Sims dai NY Red Bulls al Southampton. Sicché non è solo l'Italia, da sempre additata per lacune nello scouting, ad aver sofferto di difficoltà pure tecniche, oltre che economiche, nel prendere giocatori da terre meno battute. La Germania, regina degli acquisti meno attesi, ha battuto qualche colpo in più: Joe Scally dai New York City FC al 'gladbach. L'Union Berlino ha pescato in Giappone, Keita Endo, dagli Yokohama Marinos. Nel primo mercato con le frontiere. Soprattutto con Asia, Africa e Nord America.