Giochi Olimpici in dubbio anche nel 2021? Bach: "Un altro rinvio non sarebbe sostenibile"

Sarà possibile disputare i Giochi Olimpici nel 2021? Poche settimane dopo la decisione del CIO di far slittare le Olimpiadi di un anno a causa dell'emergenza coronavirus, è questa la domanda che si pongono al CIO ma soprattutto in Giappone. Negli ultimi giorni ha sollevato questo problema Toshiro Muto, CEO del comitato organizzatore di Tokyo 2020.

Sul tema, s'è espresso quest'oggi il presidente del CIO Thomas Bach, tornato a parlare dopo il rinvio. "Sarebbe possibile un ulteriore rinvio, questa volta nel 2022?", gli è stato chiesto. Questa la sua risposta: "I nostri partner giapponesi e il Primo Ministro mi hanno chiarito che il Giappone non può gestire un rinvio oltre la prossima estate. Non puoi posticipare tutto ciò indefinitamente come potresti con un torneo di tennis o una partita di calcio. Non esiste un piano di rinvio, ma sono molto fiducioso. L'OMS sostiene che la nostra scelta di rinviare tutto all'estate 2021 sia stata la migliore", ha detto Bach al quotidiano tedesco 'Die Welt'