Gioco ad incastri: le squadre coinvolte tra Serie A, Premier e Ligue 1

Che il mercato attuale sia contraddistinto da un sostanziale gioco ad incastri è cosa nota, ma che addirittura gli sbalzi d’umore o le decisioni avverse di una delle parti in causa potesse immobilizzare un traffico milionario è addirittura oltre ogni aspettativa.

Ne è esempio lampante l’Inter, che sta procedendo nella complicata pratica di alleggerimento del proprio monte ingaggi prima di arrivare a ratificare qualche acquisto. Candreva apprezzato dalle genovesi, Godin a vele spiegate verso Cagliari. Operazioni finalizzate a sbloccare l’arrivo a Milano di Vidal che potrebbe finalmente verificarsi nelle prossime ore.

Il caso limite è quello che coinvolge Milik e Dzeko: tra summit segreti ed allenamenti abbandonati in anticipo si è giunti alla fase di svolta, per la felicità di Fonseca e di Pirlo che avranno l’attaccante che cercano.

Di seguito anche il resto delle operazioni, con la Roma che incassa ed è pronta a reinvestire: i soldi di Under saranno parte integrante del bonifico che i giallorossi attendono di girare allo United per riavere a disposizione Smalling.

E poi il giro di centrocampisti: il Milan attende che il Lione proceda a qualche cessione illustre per sperare che i francesi presentino la proposta per Paqueta, e l’Arsenal che sogna Aouar per poter liberare Torreira in chiave Torino.

Trattative incrociate, che aggiungono sapore ad una sessione di mercato apparentemente low cost, ma lontana anni luce dal poter essere considerata noiosa.