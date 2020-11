Girotti racconta il rifiuto al Torino: "I soldi non m'interessano, voglio solo il mio River"

Federico Girotti del River Plate svela l'interesse del Torino nei suoi confronti e il no ai granata. Quasi 4 milioni di euro proposti al River per il cartellino della punta centrale, il club argentino l'ha rifiutata e lo stesso giocatore non ha forzato per andare. "Mi è arrivata quest'offerta però ho parlato con Gallardo quando poi sembrava quasi tutto fatto. Mi ha dato la fiducia del club, mi ha detto che contavano su di me: non mi interessano soldi, fama, voglio solo star qui e giocare col River", ha detto il ventunenne a Radiopasillo Monumental.