Giroud e Vertonghen: doppio colpo a parametro zero pronto per l'Inter

vedi letture

Tuttosport oggi in edicola spiega che anche durante questo stop forzato non si esaurisce l'operato di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Va avanti il pressing per due calciatori in scadenza con due formazioni big di Premier League, entrambe londinesi. Si tratta di Olivier Giroud, ariete trentatreenne del Chelsea, e di Jan Vertonghen, di un anno più giovane, centrale belga del Tottenham. Giroud aspetta di chiudere definitivamente in settimana le tratttive per il rinnovo col Chelsea per poi andare all'Inter. Su Vertonghen ci sarebbe anche il pressing del connazionale Lukaku.